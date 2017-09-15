Kağızman'da, Kök Kenevir Ele Geçirildi

Kağızman'da, jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 209 adet kök kenevir ele geçirildi.



Kağızman Jandarma Karakolu sorumluluk bölgesinde alınan bir duyumu değerlendiren jandarma ekipleri, O.K. ve Ö.Y.'ye ait tarlalarda yaptığı kontrollerde O.K.'ya ait tarlada 110, Ö.Y.'ye ait tarlada ise 99 adet olmak üzere toplam 209 adet kök kenevir ele geçirdi. Ele geçirilen kenevirleri muhafaza altına alan jandarma ekipleri, olayla ilgili O.K. ve Ö.Y.'yi gözaltına aldı.



Gözaltına alınan şüpheliler Kağızman Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla Paslı Jandarma Karakol Komutanlığı'nda alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.



Ele geçirilen 209 adet kök kenevir ise Kağızman İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince, jandarma nezaretinde yakılarak imha edildi. - KARS