Kağızman'da kick boks kursu ilgi görüyor
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Kağızman'da kick boks kursu ilgi görüyor

Kağızman Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kick boks kursu ilgi görüyor.

19.12.2019 16:36 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:43
Kağızman'da kick boks kursu ilgi görüyor

Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kick boks kursu ilgi görüyor.

Kağızman Salonu'nda savunma sporları bölümündeki sporcular, antrenörler Ferman Büyükdağ, Mehmet Büyükdağ, Aytaç Turan, Hüseyin Özsçelik ve Burhan Kocabey'in nezaretinde çalışmalarını sürdürüyor.

Sporcular, Kağızman Kaymakamı İshak , Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, Kafkas Üniversitesi Genel Sekreteri Alparslan Yüce, kurum amirleri ve ailelere gösteri sundu.

Kağızman Kaymakamı Çınar ve Başkan Yıldız, başarılı sporculara ödül takdim etti.

Kaynak: AA
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