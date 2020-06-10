Kağızman'da KHGB'ye üye seçimi yapıldı Kars'ın Kağızman ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) için üye seçimi yapıldı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) için üye seçimi yapıldı.

Kağızman Halk Eğitim merkezinde yapılan toplantıya, Kaymakam İshak Çınar, Belediye Başkanı Nevzat Yıldız ile siyasi partilerin İl Genel Meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

Kaymakam İshak Çınar başkanlığında toplanan Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısında yapılan oylama sonucunda AK Parti İl Genel Meclis üyeleri Cesim Karaca ve Yavuz Aras, Bulanık köy muhtarı Zorbey Arduc ile Akören köy muhtarı Selman Aydın Köylere Hizmet Birliği encümen üyeliklerine seçildi.

Encümenleri kutlayan Kaymakam Çınar, kaymakamlık olarak köylerin sorunlarını çözmek ve daha iyi hizmetler sunabilmek için çok çalışacaklarını söyledi.

Kaynak: AA