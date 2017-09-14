Kağızman'da Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Kağızman'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, kaza Kağızman-Kars Karayolu'nda meydana geldi. E.D. yönetimindeki kamyon ile N.Ç. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kaza da otomobil de bulunan N.Ç. ve Y.Ç. yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulans ile Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kağızman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların buradaki tedavilerinin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



Kazaya karışan kamyon sürücüsü E.D. hakkında Kağızman Cumhuriyet Savcılığı'nca tahkikat başlatıldı. - KARS