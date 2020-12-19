Kağızman'da kadına şiddete geçit yok
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Kağızman'da kadına şiddete geçit yok

19.12.2020 12:41 | Son Güncelleme: 19.12.2020 12:46
Kağızman'da kadına şiddete geçit yok

Kağızman Sosyal Hizmet Merkezi bünyesinde kadınlara şiddetin engellenmesi için alt birimler kurularak mücadele ekibi oluşturuldu.

Kağızman Sosyal Hizmet Merkezi bünyesinde kadınlara şiddetin engellenmesi için alt birimler kurularak mücadele ekibi oluşturuldu.

Kağızman'da birçok alanda sosyal hizmet ve yardım konularında oldukça başarılı olan Kağızman Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü kadına yönelik şiddetlerin önlenmesi amacıyla ilçede bulunan diğer kurumlar ile birlikte mücadele birimler oluşturularak personel görevlendirmeleri yapıldı.

İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Bahri Aydın başkanlığında toplanan kurul 2019 Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından imzalanan kadına yönelik şiddetle mücadele kurumsal işbirliği ve eşgüdümün artırılmasına dair protokol imzalanarak kadına yönelik şiddetle mücadele ve erken yaşta yada zorla evlilik konuları ele alındı, çeşitli görevlendirmelerle mücadele programları hazırlandı.

Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Bahri Aydın, "Amacımız ilçemizde kadına yönelik şiddeti bitirmek ve aynı zamanda erken evlilik ve zorla evlilik gibi durumları ortadan kaldırmak Kağızman genelinde bu gibi insanlık suçu olan bu eylemleri durdurmaya kararlıyız. Çalışma ekibimizle birlikte özelikle 2021 yılı itibariyle mücadelemiz tüm hızıyla devam edecektir" dedi. - KARS

Kağızman'da kadına şiddete geçit yok
Kağızman'da kadına şiddete geçit yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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