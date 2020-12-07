Kağızman'da jandarmadan şafak operasyonu!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kağızman'da jandarmadan şafak operasyonu!

07.12.2020 16:39 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:44
Kağızman'da jandarmadan şafak operasyonu!

Kağızman'da, kasten adam öldürme olayı ile ilgili 5 eve jandarma ekiplerince operasyon düzenledi.

Kağızman'da, kasten adam öldürme olayı ile ilgili 5 eve jandarma ekiplerince operasyon düzenledi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca 03.09.2020 tarihinde aasten adam öldürme olayını aydınlatmak maksatlıyla Kağızman ilçe mülki sınırları içerinde önceden tespit edilen 2 eve operasyon düzenlenirken şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerince yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız silahlara ait 109 adet mühimmat ve 1 adet askeri tip gaz maskesi ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Ele geçirilen ruhsatsız silahlar, kriminal inceleme yapılmak üzere Jandarma Kriminal Merkezine gönderildi. Olayla gözaltına alınan şüpheli 2 kişi hakkında işlem başlatıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Jandarmadan kaçak alkol operasyonu
Jandarmadan kaçak alkol operasyonu
Son dakika gündem: Jandarmadan kaçak kazı operasyonu: Tarihi eserler ele geçirildi
Son dakika gündem: Jandarmadan kaçak kazı operasyonu: Tarihi eserler ele geçirildi
Batman'da jandarmadan dolandırıcılık operasyonu
Batman'da jandarmadan dolandırıcılık operasyonu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Hulusi Akar Donald Trump Ekrem İmamoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Öner Erkan Ivana Sert Cem Yılmaz Yıldız Tilbe
Spor Falcao Samatta Serdar Aziz Ali Palabıyık İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Adana Bursa Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kağızman'da jandarmadan şafak operasyonu! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 16:47:53. #1.14#
title