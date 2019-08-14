Kağızman'da hava destekli terör operasyonu

14.08.2019 23:28

Kağızman'da kırsalında bir grup PKK'lı terörist tespit edildi. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için güvenlik güçlerince hava destekler operasyon başlatıldı.

Kars Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında, Kars İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Kars İli Kağızman İlçesi Madur Kırsalında bir grup BTÖ mensubu terörist tespit edilmiş ve Hava Destekli Operasyon icra edilmiştir" denildi.

Kağızman Çemçe Madur Bölgesi'nde güvenlik güçlerince operasyonun devam ettiği bildirildi. - KARS

Kaynak: İHA