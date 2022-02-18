Kağızman'da "Güvenli Okul Güvenli Gelecek" toplantısı yapıldı - Haberler
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Kağızman'da "Güvenli Okul Güvenli Gelecek" toplantısı yapıldı

AA, Ali Çelik - Güncel
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Kağızman'da

Kağızman ilçesinde "Güvenli Okul Güvenli Gelecek" projesi kapsamında toplantı yapıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kağızman ilçesinde "Güvenli Okul Güvenli Gelecek" projesi kapsamında toplantı yapıldı.

Kaymakam Hamza Türkmen başkanlığında İlçe Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, İlçe Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, İlçe Emniyet Müdürü Halil Uludağ, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İlker Kar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Suat Güner katıldı.

Toplantıda proje kapsamında, öğrenci ve öğretmenlerin kendilerini güvende hissetmesi, fiziksel ve çevresel olarak okulların korunaklı hale getirilmesi için yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıdan ayrıca çalışmayan okul güvenlik sistemlerinin çalışır hale getirilmesi, öğrencilerin alkol uyuşturucu gibi uyarıcı maddelere karşı bilinçlendirilmesi, okul çevresinde okula giriş çıkış saatlerinde emniyet devriye faaliyetlerinin arttırılması, belediye ekiplerince okul çevresindeki metruk binaların yıkılması konuları görüşüldü.

AA / Ali Çelik - Güncel

Halk Eğitimi Merkezi, Hamza Türkmen, Hisarcık, Kağızman, Güncel, Haberler

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