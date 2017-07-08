Kağızman'da Genç Çiftçilere Düve Dağıtıldı

Kars'ın Kağızman ilçesinde "Genç Çiftçi Hibe Destek Projesi" kapsamında 16 genç çiftçiye 96 damızlık düve hibe edildi.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın başlattığı "Genç Çiftçi Hibe Destek Projesi" kapsamında Kağızman'da damızlık düve almaya hak kazanan genç çiftçilere simenter cinsi düveler teslim edildi.



2017 yılında Genç Çiftçi Projesi desteğinden faydalanmak için Kağızman ilçesinden 493 müracaat yapıldı.



Başvuru sonucunda 14'ü kadın olmak üzere 16 çiftçi hibeden yararlanmaya hak kazandı. Kura çekimiyle belirlenen damızlık düve genç çiftçilere teslim edildi.



Kadın çiftçi Buse Mine Aksu, daha öncesinden başvuruda bulunduklarını ve kura sonucu düve almayı hak kazandıklarını belirterek, "Allah, devletimizden, bin kere razı olsun. Damızlık düvelerimizi aldık. En iyi şekilde bakacağız. İnşallah hayırlı olur, herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.