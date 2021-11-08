Kağızman'da galibiyet sevinci

ARDAHAN (İHA) - Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi karşılaşmasında deplasmandan puanla dönen Kağızman Gençler Birliği Spor'da galibiyet sevinci yaşanıyor.

BAL Ligi 2. Bölge, 3. Grupta mücadele eden Kağızman Gençler Birliği Spor, hafta sonu deplasmanda karşılaştığı Serhat Ardahan Spor'u 3-1 mağlup ederek Kağızman'a 3 puanla döndü. Kağızman'da girişinde takımlarını karşılayan mavi beyazlı taraftarlar, galibiyet sevincini doyasıya yaşadılar.

Kağızman Gençler Birliği Spor Kulüp Başkanı Kahraman Kılıç, Ardahan maçının geride kaldığını ve Kars 36 Spor karşılaşması hazırlıklarına başladıklarını belirtti.

Mavi beyazlı sporcuları aldıkları galibiyetten dolayı kutlayan Başkan Kılıç, hafta sonu kendi saha ve seyircileri önünde Kars 36 Spor ile karşılaşacaklarını, bu karşılaşmadan da puanla ayrılarak yollarına devam etmek istediklerini söyledi.

Başkan Kılıç, kendilerini Ardahan'da yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Nevzat Yıldız'da teşekkür etti.

Teknik Direktör Menderes Eyüpoğlu, nezaretinde Kars 36 Spor karşılaşması hazırlıklarını sürdüren mavi beyazlı sporcuların morallerinin yerinde olduğu gözlendi. - KARS