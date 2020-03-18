Kağızman'da dezenfekte çalışmalarına başlandı Kağızman Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarına başladı.

Kağızman Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarına başladı.

Özel kıyafetli ekipler, koronavirüs salgınına karşı kamu kurumları, okul, cami, park ve bahçelerde dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde dezenfeksiyon çalışmalarını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çalışmaların devam edeceğini ifade eden Yıldız, "Resmi kurumlar olmak üzere toplu yaşamın olduğu tüm noktalarda en üst seviyelerde tedbirlerimizi alıyoruz. Bu çalışmalar kapsamında özellikle koronavirüs ve diğer tüm virüslere karşı dezenfekte çalışması yaptık." dedi.

Kaynak: AA