Kağızman'da depremde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

03.02.2020 18:02 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:02

Kars'ın Kağızman ilçesinde Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu.

AK Parti Kağızman İlçe Başkanlığı tarafından Feyzullah Bey Camisi'nde depremde hayatını kaybedenler ve şehitler için Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okutuldu.

AK Parti Kağızman İlçe Başkanı Nuri Turan, depremde yaşamını yitiren vatandaşlara ve Suriye'de şehit düşen askerler ve tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Suriye'den gelen şehit haberleri bizleri derinden üzdü. Şehitlerimize Allah'tan rahmet ailelerine başsağlığı diyoruz. Unutmasınlar ki şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak ve bunun hesabı sorulacaktır." dedi.

Turan, deprem sonrası hükümetin Elazığ ve Malatya'yı tekrar ayağa kaldırmak için büyük hizmetler sunduğunu ifade ederek, "Bundan sonraki süreçte inşallah bu tür afetlerden büyük dersler alırız. Gerek kentleşme konusuna, gerekse diğer hususular noktasında kamu hizmetlerinin daha sağlıklı bir şekilde sürdürülmesine özen göstereceğiz." diye konuştu.

Programa Kağızman İlçe Müftüsü Mehmet Demirden ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA