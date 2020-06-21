Kağızman'da deprem; vatandaşlar sokaklara çıktı
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Kağızman'da deprem; vatandaşlar sokaklara çıktı

Kars'ın Kağızman ilçesinde meydana gelen 3.4 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar sokaklara döküldü.

Kağızman'da deprem; vatandaşlar sokaklara çıktı
21.06.2020 23:26 | Son Güncelleme: 21.06.2020 23:44

Kars'ın Kağızman ilçesinde meydana gelen 3.4 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar sokaklara döküldü.

Kağızman'da art arda meydana gelen depremin ardından vatandaşları evlerinden dışarı çıktı. Merkez üssü Kağızman İlçesi olan 3,3, 3,4 ve 2,9 büyüklüğünde 3 depremin ardından vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Can ve mal kaybının yaşanmadığı depremde vatandaşlar sokaklarda beklemeye devam ediyor. - KARS

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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