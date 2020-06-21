Kağızman'da deprem
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Kağızman'da deprem

Kağızman'da deprem Vatandaşlar sokaklara çıktı Kars'ın Kağızman İlçesi'nde ilçesinde meydana gelen 3.4 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar sokaklara döküldü.

21.06.2020 23:46 | Son Güncelleme: 22.06.2020 00:27

Kağızman'da deprem

Vatandaşlar sokaklara çıktı

KARS - Kars'ın Kağızman İlçesi'nde ilçesinde meydana gelen 3.4 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar sokaklara döküldü.

Kağızman'da arda arda meydana gelen depremin ardından vatandaşları evlerinden dışarı çıktı. Merkez üssü Kağızman İlçesi olan 3,3, 3,4 ve 2,9 büyüklüğünde 3 depremin ardından vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Can ve mal kaybının yaşanmadığı depremde vatandaşlar sokaklarda beklemeye devam ediyor.

Kağızman'da deprem

Kaynak: İHA

Manşet

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