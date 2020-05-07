Kağızman'da çiriş otu tezgahlarda yerini aldı

Kars'ın Kağızman ilçesinde ilkbaharın gelişiyle doğada kendiliğinden yetişen ve şifa kaynağı olarak bilinen çiriş otu tezgahlardaki yerini aldı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde ilkbaharın gelişiyle doğada kendiliğinden yetişen ve şifa kaynağı olarak bilinen çiriş otu tezgahlardaki yerini aldı.

Kağızman ilçesinin yüksek rakımlı dağlarında bulunan ve baharın müjdecisi olarak bilinen çiriş otu, zorlu yolculuğun ardından sofralardaki yerini alıyor.

Çiriş otu toplayanlardan Süleyman Kaya, yüksek rakımlı dağlarda otu toplandıklarını ifade ederek, "Çiriş otunun nisan ve mayıs aylarında dağlarda çıkan bir ot türüdür, her yıl dağlardan topluyoruz. Çiriş doğal olduğundan halk tarafından çok miktarda tüketilir. Bizde baharın müjdecisi olarak biliniyor." dedi.

Çiriş otu tezgahlarda kilosu 2-3 liradan alıcı buluyor.

Kaynak: AA