Kağızman'da çıkan yangında 50 saman baylası yandı Kars'ın Kağızman ilçesinde çıkan yangında 50 saman balyası yandı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde çıkan yangında 50 saman balyası yandı.

Günendi köyünde Şener İpek'e ait ot yığınında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Köylüler yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı.

Yangının büyümesi üzerine olay yerine Kağızman Belediyesinin itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan çalışmada yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmayla söndürüldü.

Yangında 50 balya ot küle döndü.

Kaynak: AA