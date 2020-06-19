Kağızman'da çiftçilere ot biçme makinesi dağıtıldı Kağızman Ziraat Odası Başkanlığının destekleriyle temin edilen ot biçme makineleri çiftçilere teslim edildi.

Kağızman Ziraat Odası Başkanlığının destekleriyle temin edilen ot biçme makineleri çiftçilere teslim edildi.

Ziraat Odası Başkanı Sülhettin Günday, yaptığı açıklamada, Ziraat Odası olarak çiftçilerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiklerini söyledi.

Dosyası kabul edilen 5 çiftçiye dağıtım yaptıklarını ifade eden Günday, "Çiftçilerimize kolaylık olarak düşük faizli çiftçi kredisiyle çiftçilerimize ot biçme makinesi temin ettik. Çiftçilerimizden her sene talebe göre sipariş alıp ot biçme makinemizi dağıtıyoruz." dedi.

Çiftçilerden Turan Günay ise desteklerinden dolayı Günday'a teşekkür ederek, "Hep hayal ettiğimiz ot biçme makinesi için Ziraat Odası Başkanlığına talebimizi ilettik, o da yerine getirdi. Şimdi biçerimi teslim aldım, teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA