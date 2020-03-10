Kağızman'da çiftçi ve besicilere eğitim Kağızman İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından ilçedeki çiftçi ve besicilere eğitim verildi.

Kağızman İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından ilçedeki çiftçi ve besicilere eğitim verildi. Kağızman Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonundaki eğitimlerde çiftçi ve besiciler, buzağı bakımı, ideal ahır ve besleme konularında bilgilendirildi. Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mitat Şahin, katılımcılara seminer verdi. Programa, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Berki Çapan'da katıldı. Kaynak: AA