Kağızman'da çatışma: 3 güvenlik görevlisi yaralandı
Kağızman'da çatışma: 3 güvenlik görevlisi yaralandı Kars'ın Kağızman ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile bölücü teröristler arasında çatışma çıktı.
18.05.2020 18:12 | Son Güncelleme: 18.05.2020 18:12
Kağızman'da çatışma: 3 güvenlik görevlisi yaralandı
KARS - Kars'ın Kağızman ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile bölücü teröristler arasında çatışma çıktı.
Edinilen bilgiye göre Kağızman kırsalı Çemse bölgesinde devriye görevi yapan tim ile teröristler arasında çatışma çıktı.
Çatışmada yaralanan 3 güvenlik personeli askeri helikopter ile Kars Kafkas Üniversitesi Eğitim Uygulama Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA