Kağızman'da bir köyün karantinası kaldırıldı
Kars'ın Kağızman ilçesinde bir köyün karantinası kaldırıldı.
Kars'ın Kağızman ilçesinde bir köyün karantinası kaldırıldı.
Kağızman'a bağlı Günindi köyünde Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında alınan karantina son buldu.
Konuyla ilgili Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Covid-19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Kağızman ilçesi Günindi köyünde uygulanmakta olan karantina kaldırılmıştır" denildi. - KARS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı