Kağızman'da bir köyün karantinası kaldırıldı

Kars'ın Kağızman ilçesinde bir köyün karantinası kaldırıldı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde bir köyün karantinası kaldırıldı.

Kağızman'a bağlı Günindi köyünde Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında alınan karantina son buldu.

Konuyla ilgili Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Covid-19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Kağızman ilçesi Günindi köyünde uygulanmakta olan karantina kaldırılmıştır" denildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı