Kağızman'da bir köyün karantinası kaldırıldı
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Kağızman'da bir köyün karantinası kaldırıldı

Kağızman'da bir köyün karantinası kaldırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kars'ın Kağızman ilçesinde bir köyün karantinası kaldırıldı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde bir köyün karantinası kaldırıldı.

Kağızman'a bağlı Günindi köyünde Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında alınan karantina son buldu.

Konuyla ilgili Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Covid-19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Kağızman ilçesi Günindi köyünde uygulanmakta olan karantina kaldırılmıştır" denildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kağızman'da bir köyün karantinası kaldırıldı - Haberler
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