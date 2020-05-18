Kağızman'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Kağızman'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kağızman'da çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Kağızman'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
18.05.2020 18:36 | Son Güncelleme: 18.05.2020 18:36

Kağızman'da çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Yaralı askerler askeri helikopterle Kars'ta getirildi. 3 terörist ise etkisiz hale getirildi.

Kars'ın Kağızman ilçesindeki Çemçe bölgesine, jandarma komando birliklerce operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 3 asker, yaralandı. Yaralanan askerler askeri helikopterler Kars'a sevk edildi.

Kars'a sevk edilen yaralı askerleri taşıyan helikopter Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumuna indi. Burada ambulanslara alınan askerler Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne getirildi. Hastanede tedavi altına alınan askerlerden 1'i yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralı 2 askerin ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kağızman Çemçe kırsalında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçlerinin operasyonun devam ettiği bildirildi.

Öte yandan, Kafkas Üniversitesi'nde yaralı askerlere kan lazım olacağını düşünen vatandaşlar ve askerler Araştırma Hastanesi önüne akın etti. Kars Valisi Türker Öksüz'de Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne gelerek yaralı askerler hakkında bilgi aldı. - KARS

Kaynak: İHA

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