Kağızman'da 2 köy karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kağızman'da 2 köy karantinaya alındı

Kağızman'da 2 köy karantinaya alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kağızman'da Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 köy karantinaya alındı.

Kağızman'da Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 köy karantinaya alındı. Karantinaya alınan köylere giriş çıkışlar yasaklandı.

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Şaban ve Yağlıca köyleri Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında karantinaya alınırken, karantinaya alınan köylerin girişinde jandarma ekipleri görevlendirildi. Jandarma ekipleri köye giriş çıkışlara izin vermiyor.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kovid-19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında

Kağızman ilçesi Şaban ve Yağlıca köyleri karantinaya alınmış olup köylere giriş ve çıkışlar durdurulmuştur" denildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici Mehmet Kasapoğlu
Magazin Tarkan Eda Ece Şeyma Subaşı Caner Cindoruk
Spor Ozan Tufan Cyle Larin Burak Yılmaz Samet Aybaba Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kağızman'da 2 köy karantinaya alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 11:11:37. #1.16#

title