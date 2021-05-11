Kağızman'da 2 köy karantinaya alındı

Kağızman'da Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 köy karantinaya alındı.

Kağızman'da Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 köy karantinaya alındı. Karantinaya alınan köylere giriş çıkışlar yasaklandı.

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Şaban ve Yağlıca köyleri Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında karantinaya alınırken, karantinaya alınan köylerin girişinde jandarma ekipleri görevlendirildi. Jandarma ekipleri köye giriş çıkışlara izin vermiyor.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kovid-19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında

Kağızman ilçesi Şaban ve Yağlıca köyleri karantinaya alınmış olup köylere giriş ve çıkışlar durdurulmuştur" denildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı