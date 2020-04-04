Kağızman Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor Kars'ın Kağızman ilçesinde belediye ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Kars'ın Kağızman ilçesinde belediye ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Özel kıyafetli ekipler, koronavirüs salgınına karşı kamu kurumları, camiler, parklar ve diğer alanlarında, gece gündüz demeden dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor.

Ayrıca sosyal mesafeyi korumak amacıyla bazı kamu kurumlarının önün işaretleme yapan ekipler vatandaşlara da evde kalmaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, ilçe genelinde çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: AA