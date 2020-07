Kağızman Belediyesi dezenfekte çalışmalarına devam ediyor Kars'ın Kağızman ilçesinde belediye ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Özel kıyafetli ekipler, koronavirüs salgınına karşı kamu kurumları, camiler, parklarda, gece gündüz demeden dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor.

Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, Türkiye'de görülen ilk vakanın ardından salgınla mücadele çalışmalarına başladıklarını söyledi.

İlçede dezenfekte çalışmalarının sürekli yapıldığını ifade eden Yıldız, "Yeni tip koronavirüs tehlikesi geçene kadar her alanda mücadelemiz devam edecek. Hem sağlık hem de ekonomik açıdan sürdürdüğümüz çalışmalarımızda her an halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Sosyal yardımlarımızı ve halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak için bulunduğu her alanda dezenfekte çalışmalarımızı da sürdüreceğiz." dedi.

