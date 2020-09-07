Kağızman armudu tezgaha indi Kars'ın Kağızman ilçesinde yetiştirilen organik armutlar tezgahtaki yerini aldı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde yetiştirilen organik armutlar tezgahtaki yerini aldı.

Türkiye'de sadece Kağızman ilçesinde yetiştirilen ve şekli dolayısıyla "uzun elma" olarak adlandırılan coğrafi işaret tescil belgeli elma, Kağızman ilçesinde üretilip yurt dışına ihraç edilen ve yurttaki endemik türlerden olan "Kağızman kayısı"nın yanı sıra ilçede yetişen diğer meyveler de tezgahtaki yerini aldı.

"Kars'ın Çukurovası" olarak bilinen ve bir çok meyvenin yetiştiği Kağızman'da, ilçeye özgü "malaka", "bozdoğan" ve "Ahmethalife" olarak adlandırılan armutların hasadı yapıldı.

Meyve üreticisi ve satıcısı Serkan Karaşal yaptığı açıklamada, "Kağızman armudunun hasadı başladı, hasattan sonra özellikle armut satışlarımız çok güzel, özellikle bozdoğan armudu tüketicilerce tercih ediliyor." dedi.

Kağızman armudunun yaygınlaştırılması ve ekilen alanların genişletilmesi amacıyla Kağızman Belediyesince yaz döneminde aşı çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA