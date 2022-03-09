Kağızman-Ağrı kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı - Haberler

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Kağızman-Ağrı kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

AA - Cüneyt Çelik - Güncel
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Kağızman-Ağrı kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Kar ve tipi nedeniyle Kağızman-Ağrı kara yolunda ulaşıma izin verilmiyor.

AĞRI (AA) - Kar ve tipi nedeniyle Kağızman- Ağrı kara yolunda ulaşıma izin verilmiyor.

Kentte akşam saatlerinde yoğunluğunu arttıran kar yağışı ve yoğun tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kağızman-Ağrı kara yolu tüm araçların geçişine kapatıldı.

Ekipler, yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

AA / Cüneyt Çelik - Güncel

Ağrı, kar, Güncel, Haberler

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