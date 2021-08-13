Kağızman'a iki yeni yatırım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kağızman'a iki yeni yatırım

Kağızman'a iki yeni yatırım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kağızman'da yapımına yeni başlanan donanımlı kütüphane ve yapımı tamamlanmak üzere olan Aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezi inşaatlarını inceleyen 65. Hükümet Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan projeler hakkında bilgi aldı.

Kağızman'da yapımına yeni başlanan donanımlı kütüphane ve yapımı tamamlanmak üzere olan Aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezi inşaatlarını inceleyen 65. Hükümet Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan projeler hakkında bilgi aldı.

İhalesi yapılarak yapımına başlanan ilçe halk kütüphanesi ve yapımı tamamlanmak üzere olan oldukça modern bir yapıya sahip Aile sağlığı merkezi ve Toplum sağlığı merkezi çalışmalarını yerinde gezerek bilgi alan 65. Hükümet Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan proje mühendisleri ve ilgili kurum müdürlerine Projelerin biran önce tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunulması konusunda talimat verdi.

Arslan, "Hamd olsun Kars genelinde hangi projenin temelini attıysak bugün yapımını görmek bitirmek bizlere nasip oldu Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde halkımıza neyi söz verdiysek hangi projeyi tamam dediysek bugün yarım bırakmadık tamamladık tamamlıyoruz" dedi.

Kağızman sosyal hizmet merkezi müdürlüğünü ziyaret eden 65. Hükümet Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan ve beraberindeki heyet özelikle pandemi döneminde yapılan yardımlar ve destekler ile alakalı İlçe Sosyal Hizmet Müdürü Bahri Aydın'dan bilgi aldı. Pandemi süresince özelikle son 2 yılda yüzlerce ihtiyaç sahibi, evde bakım, doğum yardımları adı altında yaklaşık 15 milyon yardım yapıldığını belirten Ahmet Arslan, "Bir ilçede bile bu rakamlarda yardım dağıtılması üstelik sadece bir kurumun yapması gerçekten büyük hizmet. AK Parti hükümetleri öncesi bu rakamlarda yardım mümkün değildi şimdi hamdolsun halkımızın ihtiyacı ne ise devletimiz her şekilde yanında oluyor bununda zaten vatandaş farkında" dedi. - KARS

Kağızman'a iki yeni yatırım
Kağızman'a iki yeni yatırım
Kağızman'a iki yeni yatırım
Kağızman'a iki yeni yatırım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Alişan Deniz Akkaya Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Mete Gazoz Merve Çoban Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kağızman'a iki yeni yatırım - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 16:19:47. #1.14#

title