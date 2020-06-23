Kağızman'a atanan öğretmenlere hediyeli karşılama Kağızman'a yeni atanan öğretmenler çeşitli hediyelerle karşılandılar.

Kağızman'a yeni atanan öğretmenler çeşitli hediyelerle karşılandılar.

Kağızman Eğitim Bir-Sen Temsilciliği tarafından, ilçeye yeni atanan öğretmenler geldikleri okullarda çeşitli hediyelerle karşılanarak, öğretmenlere yardımcı olundu.

Kağızman Eğitim Bir-Sen Temsilcisi Sinan Çil, yeni atanan eğitimcilere bir araya gelerek öğretmenlere okullarını ve ilçeyi tanımalarında yardımcı oldu. Öğretmenler bir süre sohbet eden Çil, öğretmenlere hayırlı olsun dileklerinde bulundu. - KARS

Kaynak: İHA