Kağızman'a atanan öğretmenlere hediyeli karşılama
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Kağızman'a atanan öğretmenlere hediyeli karşılama

Kağızman'a yeni atanan öğretmenler çeşitli hediyelerle karşılandılar.

Kağızman'a atanan öğretmenlere hediyeli karşılama
23.06.2020 15:05 | Son Güncelleme: 23.06.2020 15:37

Kağızman'a yeni atanan öğretmenler çeşitli hediyelerle karşılandılar.

Kağızman Eğitim Bir-Sen Temsilciliği tarafından, ilçeye yeni atanan öğretmenler geldikleri okullarda çeşitli hediyelerle karşılanarak, öğretmenlere yardımcı olundu.

Kağızman Eğitim Bir-Sen Temsilcisi Sinan Çil, yeni atanan eğitimcilere bir araya gelerek öğretmenlere okullarını ve ilçeyi tanımalarında yardımcı oldu. Öğretmenler bir süre sohbet eden Çil, öğretmenlere hayırlı olsun dileklerinde bulundu. - KARS

Kaynak: İHA

Manşet

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