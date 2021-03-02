Kağıttan Hayatlar Filmi
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Kağıttan Hayatlar Filmi

02.03.2021 13:54 | Son Güncelleme: 02.03.2021 13:59
Kağıttan Hayatlar Filmi

Kağıttan Hayatlar filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Kağıttan Hayatlar filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Genç bir adam olan Mehmet, kağıt toplayarak geçimini sağlar. Onun bu hayattaki en büyük destekçisi ise Tahsin Baba'dır. Mehmet'in yaşamı, hayatına Ali adında 8 yaşındaki bir çocuğun girmesiyle bambaşka bir hal alır. Ali'yi ailesine kavuşturmaya çalışan Mehmet, bu sırada küçük çocukla arasında farklı bir bağ kurar.

Yönetmen: Can Ulkay

Senaryo: Ercan Mehmet Erdem

Oyuncular: Çağatay Ulusoy, Emir Ali Doğrul, Ersin Arıcı, Turgay Tanülkü, Selen Öztürk, Okşan Büyük, Volkan Çalışkan, Tomris Çetinel, Osman İskender Bayer, Mehmet Bahattin Genç

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Kağıttan Hayatlar

Yapımcı Firma: OGM Pictures

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 96 dk.

Dağıtıcı Firma: Netflix

Vizyon Tarihi: 12.03.2021

Kağıttan Hayatlar Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

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Kaynak: InterSinema.com

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