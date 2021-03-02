Kağıttan Hayatlar Filmi
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Genç bir adam olan Mehmet, kağıt toplayarak geçimini sağlar. Onun bu hayattaki en büyük destekçisi ise Tahsin Baba'dır. Mehmet'in yaşamı, hayatına Ali adında 8 yaşındaki bir çocuğun girmesiyle bambaşka bir hal alır. Ali'yi ailesine kavuşturmaya çalışan Mehmet, bu sırada küçük çocukla arasında farklı bir bağ kurar.
Yönetmen: Can Ulkay
Senaryo: Ercan Mehmet Erdem
Oyuncular: Çağatay Ulusoy, Emir Ali Doğrul, Ersin Arıcı, Turgay Tanülkü, Selen Öztürk, Okşan Büyük, Volkan Çalışkan, Tomris Çetinel, Osman İskender Bayer, Mehmet Bahattin Genç
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Kağıttan Hayatlar
Yapımcı Firma: OGM Pictures
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 96 dk.
Dağıtıcı Firma: Netflix
Vizyon Tarihi: 12.03.2021
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Kaynak: InterSinema.com