Kağıttan elbiseyle ödülü kaptı
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Kağıttan elbiseyle ödülü kaptı

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü öğrencisi Melisa Çeken, Orman Gülü bitkisinden esinlenerek hazırladığı kağıttan elbiseyle Kering Grubu ve Londra Moda Koleji iş birliğinde sürdürülebilir moda eğitimi ile Fashion Revolution online sertifika programına katılma...

Kağıttan elbiseyle ödülü kaptı
09.06.2020 10:44 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:48

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü öğrencisi Melisa Çeken, Orman Gülü bitkisinden esinlenerek hazırladığı kağıttan elbiseyle Kering Grubu ve Londra Moda Koleji iş birliğinde sürdürülebilir moda eğitimi ile Fashion Revolution online sertifika programına katılma hakkı kazandı.

İEÜ Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü öğrencisi Melisa Çeken, Orman Gülü bitkisinden esinlenerek hazırladığı kağıttan elbiseyle, sosyal medyada moda endüstrisine yönelik haberler veren ve 144 bin takipçisi bulunan "Stylesight Spotlight" sayfasının dikkatini çekti. Çeken'in kendi Instagram hesabında paylaştığı elbiseyi beğenen Stylesight Spotlight yetkilileri, genç tasarımcıya Kering Grubu ve Londra Moda Koleji iş birliğinde sürdürülebilir moda eğitimi ile Fashion Revolution online sertifika programına katılma imkanı sağladı. 1. sınıf öğrencisi Melisa Çeken (19), pandemiyle dünya kaynaklarının hızla tükendiğinin daha iyi anlaşıldığını, buna karşı sürdürülebilir moda alanında çalışmalar yapmak istediğini söyledi. Pandemiden önce, İEÜ Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Dilek Himam Er ve Araştırma Görevlisi Elif Tekcan yönetimindeki "Sanat ve Tasarım Stüdyo" dersinde bahar dönemi projelerine başladıklarını anlatan Çeken, "Bu dönemki projemiz, Jorge Louis Borges'in 'Düşsel Varlıklar Kitabı'ndan seçtiğimiz bir karakter ile yine bizim seçtiğimiz bir bitki analizini birleştirerek giyilebilir elbiseler tasarlamak üzerineydi. Kitaptan seçtiğim düşsel karakteri ve bitkiyi detaylarıyla inceledim. Projemizin amacı da incelediğimiz karakteri ve bitkiyi; doku, malzeme, desen gibi çalışmalarla 3 boyutlu giyilebilir tasarımlar haline getirmekti" dedi.

"Hem şaşırdım hem mutlu oldum"

Tasarımında Borges'in kitabındaki 9 kuyruklu tilkiyi ve Orman Gülü adı verilen rhododonderon bitkisini tercih ettiğini, karakterin ve bitkideki zarif formların kendisini çok etkilediğini aktaran Çeken, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pandemi sürecinde evimizden çıkmadık. Ben de evde bulabildiğim materyallerle tasarımımı oluşturdum. Bu da beni hem zorladı hem kreatif yaptı. Üç farklı renkte kağıdı kullanarak giyilebilir bir tasarım oluşturdum. Tasarımımı kendim giydim, çekimlerini de yaparak sosyal medyamda paylaştım. Paylaşımdan kısa bir süre sonra, Stylesight Spotlight adresinden bana mesaj geldi. Tasarımı beğendiklerini belirttiler. Bana, Kering Grubu ve Londra Moda Koleji (London Collage of Fashion) iş birliğinde sürdürülebilir moda eğitimi ile Fashion Revolution'un kurucularının hazırladığı sertifika programlı eğitim olanağı sundular. Çok şaşırdım. Bir o kadar da mutlu oldum. Küçüklüğümden beri tasarıma ilgi duyuyorum. Bölümüme de isteyerek girdim. Akademisyenlerimizin desteğiyle kendimi her gün daha da geliştirdiğimi görüyorum. Tasarımın beğenilmesi, bundan sonra yapmayı düşündüğüm çalışmalar için de beni cesaretlendirdi." - İZMİR

Kaynak: İHA

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