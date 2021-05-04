Kağıtsporlu Tuğba bronz madalya ile döndü
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Kağıtsporlu Tuğba bronz madalya ile döndü

Kağıtsporlu Tuğba bronz madalya ile döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor sporcularından Tuğba Yakan, Karate Premier Lig'den madalya ile döndü.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor sporcularından Tuğba Yakan, Karate Premier Lig'den madalya ile döndü.

Portekiz'in Lizbon kentinde düzenlenen Karate Premier Lig'de Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un Avrupa ve Dünya şampiyonu başarılı sporcusu Tuğba Yakan Karate Milli Takımı adına mücadele etti. 88 ülkeden 769 sporcunun madalya için ter döktüğü ve Hırvatistan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası öncesi en ciddi sınav olan müsabakalarda mavi beyazlı karatecimiz bronz madalya almayı başardı.

Şampiyonada ilk turu bay geçen Yakan 2. turda karşılaştığı İspanyol rakibi Fernandez Osorıo Carlota' yı 8-1 gibi net bir skor ile geçerek adını 3. tura yazdırdı. 3. ve 4. turlarda karşılaştığı Estonyalı ve İtalyan rakipleri ile 0-0 ve 1-1 skorlar ile berabere kaldı. Bu sonuçlar ile yarı finale kalan başarılı sporcu yarı finalde karşılaştığı rakibi Attıa Yassmı'ne mağlup oldu. Şampiyon sporcu bu sonuçlar ile 3.'lük maçına çıkmaya hak kazandı.

Kadınlar kumite 55 kiloda üçüncülük maçına çıkan milli sporcu karşılaştığı İtalyan rakibi Veronica Brunori'yi 2-1 yenerek üçüncü oldu Öte yandan. Karate Milli Takımı Mayıs ayında Hırvatistan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası öncesi en ciddi sınav olan Karate 1 Premier Lig'in Lizbon etabında zirveye çıktı. Organizasyonu üç altın ve altı bronz madalya ile tamamlayan Milli Takım genel sıralamada da ilk sırayı aldı. - KOCAELİ

Kağıtsporlu Tuğba bronz madalya ile döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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