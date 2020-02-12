Kağıtsporlu Tanju Gemici, Avrupa arenasında

12.02.2020 15:54 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:55

Bu yıl İtalya'nın Başkenti Roma'da düzenlenen olan Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un başarılı başpehlivanı Tanju Gemici de serbest stil müsabakalarında 125 kiloda Türkiye'yi temsil edecek

"ÜLKEMİ VE ŞEHRİMİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİM"

Yağlı güreş de yapan 29 yaşındaki Tanju, "Aynı zamanda başpehlivanım. Türkiye Şampiyonası ve Yaşar Doğu Turnuvası'nda Taha ile final yaptık. Taha talihsiz bir sakatlık geçirdi. Ülkemizi ve pehlivanlar şehri olan Kocaeli'yi en iyi şekilde Avrupa arenasında temsil edeceğim.13 Şubat'ta serbest stilde maçlar başlıyor. Uzun bir kamp sürecinden geçtim, burada deneyimli antrenörlerimizden çokça şey öğrendim. Şampiyonada elimden geleni yapacağım." dedi

"BAYRAĞI BİZ DEVRALDIK"

Bayrağı biz devraldık." diyen Tanju, İtalya'da şampiyonluk hedeflediğini dile getirerek, şöyle devam etti: "İnşallah Allah hakkımızda hayırlısını nasip eder. Rabbim inşallah Türk milletinin duasıyla İtalya'da zoru kolay kılar. Ağır sıklette sürekli altın madalya geldiği için yine altın madalya bekleyecekler. Tabii ki bizim de hedefimiz altın madalya. Allah yardımcımız olsun. Sorumluluğumuz çok büyük. Bu bayrağın verdiği bir heyecan var."

Kaynak: Bültenler