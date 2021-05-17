Kağıtsporlu Serhat, olimpiyat kotası için mücadele edecek
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Kağıtsporlu Serhat, olimpiyat kotası için mücadele edecek

Kağıtsporlu Serhat, olimpiyat kotası için mücadele edecek
Bültenler - Haberler | Güncel

ISSF tarafından (Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonu) 2021 yılı faaliyet programında yer alan tüm dallardaki Avrupa Şampiyonaları 20 Mayıs- 6 Haziran tarihleri arasında Hırvatistan'ın Osijek şehrinde yapılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un başarılı Skeet sporcusu Mustafa Serhat Şahin de zorlu turnuvada Olimpiyat madalyası için mücadele edecek.

ALTIN MADALYA SAHİBİ DİREK OLİMPİYATLARA

2021 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na vize veren organizasyonun yüksek katılımlı ve üst düzey rekabette geçeceği bekleniyor. Avrupa Şampiyonası organizasyonunda altın madalya sahibi olan sporcular direk olarak 2021 Tokyo Olimpiyatlarına katılma hakkı kazanıyor.

TÜRKİYE SIRALAMASINDA 1. SIRADA

20-30 Mayıs tarihleri arasında skeet müsabakalarının yapılacağı şampiyonada Milli Takımımızı temsilen Büyükşehir Kağıtspor'un başarılı sporcusu Mustafa Serhat Şahin temsil edecek. Mavi beyazlı başarılı sporcu Mustafa Serhat Şahin, Türkiye sıralamasında 1. sırada yer alarak turnuvaya katılacak.

2021 YILI BAŞARILI GEÇTİ

Türkiye Atıcılık Ve Avcılık Federasyonu'nun 2021 faaliyet programında yer alan Bahar Kupası ve Federasyon Kupası müsabakaları geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilmişti. 2021 yılında gerçekleştirilen 2 organizasyonda da iyi bir performans sergileyen Büyükşehir Kağıtsporlu Şahin, her 2 organizasyonda da 1. olarak Kocaeli'ne altın madalya ile döndü.

TÜRKİYE DÜNYADA 1 NUMARA

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu, dünya ülkeler sıralamasında 351 puanla 1. sırasında yer alıyor. Şampiyon ülkenin başarılış sporcusu Şahin, turnuva öncesi son hazırlıklarını yapmak için Konya'da skeet milli takım kampında yer alıyor. Başarılı sporcu aynı zamanda bir bayan bir erkekten oluşan milli takım mix takımında da ülkemizi temsil edecek.

Kaynak: Bültenler

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