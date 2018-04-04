Kağıtsporlu Şahin, Gülle'de Türkiye Rekoru Kırdı

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu (TBESF) tarafından Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün Zeytinköy Tesisleri'nde gerçekleştirilen Bedensel Engelliler Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda Büyükşehir Kağıtsporlu sporcu Kubilay Şahin rüzgarı esti. Şahin, Gülle'de 8.69 m atarak Türkiye Rekoru kırmayı başardı. Şahin ayrıca Cirit atmada Türkiye ikincisi oldu.

17 BRANŞTA MÜSABAKALAR YAPILDI

Milli takıma alınacak sporcuların belirlendiği önemli şampiyonaya, Türkiye'nin değişik bölgelerinden 17 branşta 95 sporcu katıldı. Engelli sporcular yarışmalarda birinciliği elde etmek için mücadele etti. Kentimizden, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübünün başarılı sporcularının da yarıştığı şampiyona, kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

1 ALTIN VE 1 GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI

Bedensel Engelliler Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübünün başarılı sporcusu Kubilay Şahin de yarıştı. Şahin, Gülle branşında "8.69" m atarak 7 sporcunun arasından Türkiye rekoru kırdı ve şampiyon oldu. F54 cirit atma branşında ise "20.77" atan Kağıtsporlu Şahin, 9 sporcu arasından Türkiye 2.si oldu. Elde ettiği başarılı sonuçlar ile milli takım şansını da arttıran Şahin, büyük sevinç yaşadı. Yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara düzenlenen törenle madalya ve kupaları verildi.