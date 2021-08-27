Kağıtsporlu Recep, Olimpiyat üçüncüsü

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda erkekler judo 60 kiloda Recep Çiftçi, bronz madalyanın sahibi oldu.

Tokyo 2020 Paralimpik Olimpiyatları erkekler Judo 60 Kilogramda mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un başarılı sporcusu Recep Çiftçi olimpiyat sahnesinde gösterdiği başarılı performans ile kürsüde yer aldı. Çiftçi, başarılı maçların ardından olimpiyatlarda bronz madalyanın sahibi oldu.

ZORLU RAKİPLER İLE MÜCADELE ETTİ

Nippon Budokan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalarda mindere çıkan başarılı sporcumuz Recep Çiftçi ilk turda Uruguay' li rakibini yenerek 2. tura yükseldi. 2 tur maçında Azeri sporcuya yenilen Çiftçi, olimpiyat üçüncülüğü için repesaj müsabakasına çıkamaya hak kazandı.

PARALİMPİK OYUNLARDA İLK MADALYA

Repasaj maçında Japon rakibini yenerek bronz madalya maçına çıkmaya hak kazanan mavi beyazlı sporcu Venezüellalı Marcos Dennis Blanco'yla karşılaştı. Rakibi karşısında 1-0 gerideyken iyi bir oyun ortaya koyan 26 yaşındaki sporcu, müsabakayı ipponla kazandı ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Recep Çiftçi elde ettiği bu sonuç ile Türkiye'ye Tokyo 2020'deki ilk madalyasını getirmiş oldu.

İLK TEBRİK BAKAN KASAPOĞLU'NDAN

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da salonda takip etti. Kasapoğlu, Recep Çitçi'yi tebrik eden ilk isim oldu.

"DAHA İYİ OLMAK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Müsabakadan sonra TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Recep Çiftçi, hedefine bir adım yaklaştığını dile getirerek, "Altın madalya için daha verimli çalışacağım. Ülkemiz için güzel bir madalya aldım. Buraya gelmeden önce hedefim vardı. İki aylık çocuğum var, onunla vakit geçiremedim. Önce bayrağımız, sonra çocuğum için yarışacağıma söz vermiştim. Sözümü tuttuğum için çok mutluyum. Milletimizin desteğini her zaman yanımızda hissettik. Şu an ülkeme madalya kazandırdığım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler