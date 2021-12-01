Kağıtsporlu Mert Halıcı Balkan şampiyonu oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'un başarılı milli sporcusu Mert Halıcı Balkan şampiyonu oldu.

Hırvatistan'da 26-30 Kasım tarihlerinde düzenlenen Ümit, Genç ve U21 Balkan Şampiyonasında 55 kilogram gençler kategorisinde mücadele eden Büyükşehir Kağıtsporlu Mert Halıcı, zorlu rakiplerini tek tek geçerek Balkan şampiyonu oldu. Kariyerinde Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa 3'üncülüğü gibi önemli başarılar bulunan genç sporcu başarılarının arasına Balkan şampiyonluğunu da ekledi. Gelecek hedefleri hakkında konuşan şampiyon sporcu, "Kulübümüzün destekleri sayesinde birçok başarıya imza attık. Şimdiki hedefim milli forma ile Dünya Şampiyonasında yer almak ve en üst seviyede yani altın madalya ile tamamlamak" dedi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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