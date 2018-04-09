Kağıtsporlu Karateciler'den 4 Madalya

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu karateciler, Minikler ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nı 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplamda 4 madalya ile tamamladı.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından organize edilen Minikler ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası, Gaziantep'in ev sahipliğinde 59 ilden 2 bin 204 sporcunun katılımıyla Şahinbey Spor Salonunda yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü de şampiyonaya altyapı sporcuları ile katıldı. Mavi beyazlılar Balkan Çocuklar Şampiyonasının aday kadrosunun netleşeceği şampiyonada altın ve 2 bronz madalya olmak üzere toplamda 4 madalya ile döndü.

Şahinbey Spor Salonunda yapılan Minikler ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu karatecilerden 42 kiloda mücadele veren Hiranur Temizel ve 35 kiloda Ayşe Nur BBekler 2. Olurken, 42 kiloda Serra Melis Gider ve 50 kiloda mücadele veren Berra Demirtürk 3. oldu. Elde ettikleri başarılı sonuçlar ile Hiranur Temizel, Dünya Karate Federasyonu tarafından Hırvatistan'da düzenlenecek olan Gençlik Liginde, Ayşe Nur Bekler ise Sırbistan'daki Balkan Şampiyonasında Türkiye adına mücadele etmeye hak kazandı. - KOCAELİ