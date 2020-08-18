Kağıtsporlu judocular milli takım kampına çağrıldı Yeni normal hayat düzeni kapsamında Judo milli takımı olimpik kadroda bulunan mavi beyazlı sporculardan 5 erkek ve 9 kadın olmak üzere 14 judocu judo milli takım kampına davet edildi.

Büyükşehir Kağıtspor'un başarılı milli sporcuları milli takım kampına çağırıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor kulübü milli judocuları, ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip virüs Covid-19 (Koronavirüs) önlemleri kapsamında 13 Mart tarihinden itibaren yayınlanan kararnameler kapsamında antrenmanlara kısa süreli ara vermişti.

28 GÜN SÜRECEK

Pandemi süreci sonrası faaliyetlerine ara vermiş olan Türkiye Judo Federasyonu, almış olduğu sıkı tedbirler ile milli takım kamplarına devam etme kararı aldı. Bu kamsamda Judo Fedarasyonu büyük erkekler ve kadınlarda 25 Ağustos – 15 Eylül tarihleri arasında Erzurum'da, ümit erkeklerde 17 Ağustos – 14 Eylül tarihleri arasında Samsun'da ve ümit kadınlarda ise 17 Ağustos – 14 Eylül tarihleri arasında Trabzon'da kampa başlayacak.

14 JUDOCU YOLCU

Büyükşehir Kağıtspor'dan farklı sıkletlerde milli takım kampına katılacak isimler ise şu şekilde; Ömer Kemal Aydın, Emirhan Karahan, Münir Ertuğ, Hidayet Adıyaman, Enes Ata, Tuğçe Beder, Merve Azak, Zeynep Betül Sarıkaya, Ayşenur Budak, Ayşenur Sülün, Yaren Kömürcü, Elif Kırt, Buketnur Karabulut, Sıla Ersin.

Kaynak: Bültenler