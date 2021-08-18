Kağıtsporlu judocular gelecek için umut verdi
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Kağıtsporlu judocular gelecek için umut verdi

Kağıtsporlu judocular gelecek için umut verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor'un yıldız judocuları katıldıkları şampiyonadan başarılar ile döndüler.

Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor'un yıldız judocuları katıldıkları şampiyonadan başarılar ile döndüler.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un başarılı judocuları Aksaray' da yapılan Judo Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda 736 sporcu arasında altın madalya için mücadele ettiler. Mavi beyazlı sporcular 2 altın 2 bronz madalya kazanmayı başardı. 57 ilden 316 kadın ve 420 erkek sporcunun katıldığı ve 3 gün süren mücadelelerde, sporcular madalya kazanabilmek için ter döktü.

Aksaray Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada mücadele eden mavi beyazlı kulüp sporcularından 36 kilogramda Elif Toruk, 44 kilogramda Şevval Erdoğmuş kürsünün en üst basamağında yer alarak altın madalya kazandı. 63 kilogramda Esma Karaahmet ve 55 kilogramda Ömer Lütfü Özkalay 3. olarak bronz madalyanın sahibi oldu. 2 altın ve 2 gümüş madalya kazanan sporcular gelecek için umut verdi. - KOCAELİ

Kağıtsporlu judocular gelecek için umut verdi
Kağıtsporlu judocular gelecek için umut verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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