Kağıtsporlu güreşçiler Süper Lig'de

24-25 Nisan tarihlerinde Ankara Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen büyükler güreş 1. Lig finallerinde yarı final müsabakasında Antalya Büyükşehir Belediyesini 6-4, finalde ise İzmit Belediyespor'u 8-2 yenerek Süper Lige çıkma başarısını gösteren Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu güreşçiler, Genel Sekreter İlhan Bayram'ı ziyaret etti. Şampiyon güreşçileri makamında ağırlayan Genel Sekreter Bayram, atasporu güreşe meraklı olduğunu ifade ederek başarılarından dolayı tebrik etti.

MİLLİ TAKIMA YÜKSELİN

Genel Sekreter Bayram, "Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımızın Ankara'da olması nedeniyle maalesef sizleri ağırlayamadı. Sizlere çok selamları var. Başarınızdan dolayı sizleri tebrik etmemi istedi. Kocaeli'de güreş sporumuzun yeri büyük. Kentimize getirdiğiniz bu başarılardan dolayı hepinizi tebrik ediyorum. Umut ediyorum ki, bu başarınızla birlikte, birçoğunuz milli takım düzeyinde de kentimizi ve ülkemizi temsil etme onurunu yaşayacaktır. "dedi.

YENİ BAŞARILAR BEKLİYORUZ

Ziyarette Bayram'ın yanı sıra, kulüp Başkanı Ali Yeşildal, Kulüp Genel Sekreteri Bekir Köksal, branş yöneticisi Muhammet Feyzi Karabıyık, branş koordinatörü Alparslan Arslan, antrenörler ve güreşçiler yer aldı. Şampiyon güreşçileri ödüllendiren Genel Sekreter Bayram, güreşçilerden yeni başarılar beklediğini ifade etti.