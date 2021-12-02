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Kağıtsporlu Gökçe kürsünün zirvesinde

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Kağıtsporlu Gökçe kürsünün zirvesinde

Kağıtspor'un başarılı sporcusu Gökçe Günaç, kariyerine yeni bir şampiyonluk daha ekledi.

KOCAELİ (Bültenler) - Yıldızlar U17 ve Büyükler Eskrim Epe Türkiye Şampiyonası, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda düzenlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'un başarılı sporcusu Gökçe Günaç evinde düzenlenen müsabakada başarıyla mücadele ederek, kürsünün zirvesinde yer aldı.

104 SPORCU ARASINDA ALTIN MADALYANIN SAHİBİ

Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Şampiyonasında 18 ilden 381 sporcu kürsü için ter döktü. Yıldızlar, U17 ve Büyükler kategorilerinde erkek ve kadın sporcuların mücadele ettiği Şampiyona zorlu mücadelelere sahne oldu. Büyük bayanlarda mücadele eden Büyükşehir Kağıtspor'un başarılı milli sporcusu Gökçe Günaç 104 bayan sporcu arasında kürsü için mücadele etti. Şampiyon sporcu rakiplerini tek tek geçerek kürsünün en tepesinde yer aldı ve şampiyonayı altın madalya ile tamamladı.

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