Kağıtsporlu Ceren Avrupa şampiyonu
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Kağıtsporlu Ceren Avrupa şampiyonu

Kağıtsporlu Ceren Avrupa şampiyonu
Bültenler - Haberler | Güncel

Polonya' nın Ciechanow kendinde düzenlenen Yıldızlar U17 ve U15 Avrupa Halter Şampiyonasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Ceren Akarsu ay yıldızlı forma adına yarıştı.

Büyükşehir Kağıtspor'un genç haltercisi Ceren Akarsu Avrupa Şampiyonu oldu

Ceren, kilosunda şampiyon olarak ülkemize altın madalya getirmeyi başardı.

DÜNYALARI KALDIRDI

24 ülkeden 356 sporcunun mücadele ettiği turnuvaya ülkemiz 20 erkek, 20 bayan olmak üzere toplam 40 sporcu ile katıldı. Şampiyonanın üçüncü gününde sahneye çıkan yıldız kızlar U17 kategorisinde 40 kiloda yarışan Ceren Akarsu koparma kategorisinde 45 kilogram silkme kategorisinde 57 kilogram kaldırarak altın madalyanın sahibi oldu. Şampiyon sporcu toplamda 102 kilo ile Avrupa şampiyonasında kürsünün en üst basamağında yer aldı.

A MİLLİ TAKIMA GÖZ KIRPTI

Spor otoriteleri mavi beyazlı sporcu Ceren Akarsu için övgü dolu sözler kullandı. Başarılı halterci kazandığı bu başarı ile A milli takıma da göz kırptı. Büyükşehir Kağıtsporlu sporcu Ceren, çalışarak daha büyük başarılara imza atmak istediğini ifade etti.

Kaynak: Bültenler

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