Kağıtsporlu boksörlerden önemli başarı

21.02.2020 09:49 | Son Güncelleme: 21.02.2020 09:49

Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü'nün boksörleri Ordu'daki şampiyonadan iki madalya ile döndü.



Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda ter döktü. 54 ilden 375 sporcunun katılımıyla Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Recep Kara Spor Salonu'nda yapılan mücadelelerde Büyükşehir Kağıtsporlu boksörler 2 madalya elde etti.



Alperen Türkiye şampiyonu



Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübünün başarılı boksörleri bir altın ve bir bronz madalya ile şampiyonayı tamamladı. Zorlu şampiyonada 69 kilogramda mücadele eden Alperen Terzi rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldu.



Sayd'den bronz madalya



Türkiye Şampiyonasında mücadele eden bir diğer Büyükşehir Kağıtsporlu Sayd Hamzat Dzumsoy ise 81 kg'da bronz madalya kazandı



Kürsüye çıktılar



Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sonunda dereceye giren sporcuların madalyaları federasyon yetkilileri ve protokol tarafından verildi. Ordu'da düzenlenen şampiyonanın final müsabakaların sonunda 10 sıklette 40 madalya dağıtıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA