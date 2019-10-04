Kağıtsporlu boksör, Türkiye Şampiyonası yolcusu

04.10.2019 12:24

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu boksör Renat Rakhımov, elde ettiği başarılarla Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda mücadele etmeye hak kazandı.



Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un büyükler bokstaki başarılı ismi Renat Rakhımov, aldığı başarılar ile 23-28 Eylül 2019 tarihleri arasında Konya'da yapılan Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası 2. grup müsabakalarından başarı ile ayrıldı. Rakhımov, elde ettiği bu başarıyla Erzurum'da düzenlenecek olan Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda mücadele etmeye hak kazandı. Sezona iyi hazırlandığını belirten Renat Rakhımov, "Zorlu bir hazırlık süreci geçirdik. 2. Grup elemeleri, zorlu ama bizim adımıza başarılı geçti. Erzurum için ekstra çalışmalara, dönünce hemen başlayacağız. Başarılı rakiplerimiz var. İnşallah hedefimiz, Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasından altın madalya ile dönmek" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA