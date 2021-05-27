Kağıtsporlu atıcılar, olimpiyat kotası için mücadele edecek
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Kağıtsporlu atıcılar, olimpiyat kotası için mücadele edecek

Kağıtsporlu atıcılar, olimpiyat kotası için mücadele edecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kağıtspor'un başarılı atıcıları Murat İlbilgi ve Nedim Tolga Tuncer, olimpiyat kotası için mücadele edecekler.

Kağıtspor'un başarılı atıcıları Murat İlbilgi ve Nedim Tolga Tuncer, olimpiyat kotası için mücadele edecekler.

ISSF tarafından (uluslararası atıcılık sporları federasyonu) 2021 yılı faaliyet programında yer alan Tüm Dallar Avrupa şampiyonaları Hırvatistan'ın Osijek şehrinde yapılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un başarılı Trap sporcuları Murat İlbilgi ve Nedim Tolga Tuncer de zorlu turnuvada Olimpiyat kotası için mücadele edecek. 1 - 2 Haziran tarihleri arasında Trap müsabakalarının yapılacağı şampiyonada milli takımı temsilen Büyükşehir Kağıtspor'un başarılı sporcuları Murat İlbilgi ve Nedim Tolga Tuncer, antrenör Ali Emre Güray eşliğinde temsil edecek.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'nun 2021 faaliyet programında yer alan Bahar Kupası ve Federasyon Kupası müsabakaları geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilmişti. 2021 yılında gerçekleştirilen 2 organizasyonda da iyi bir performans sergileyen Büyükşehir Kağıtsporlu İlbilgi ve Tuncer, her iki organizasyonda da kürsüde yer alarak olarak Kocaeli'ye madalyalar ile döndü. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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