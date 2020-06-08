Kağıtsporda kontrollü antrenmanlar başladı
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Kağıtsporda kontrollü antrenmanlar başladı

Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor yeni normal hayatta antrenmanlara başladı.

Kağıtsporda kontrollü antrenmanlar başladı
08.06.2020 09:01 | Son Güncelleme: 08.06.2020 09:04

Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip virüs Covid 19 (Koronavirüs) önlemleri kapsamında ülkemiz genelinde tüm spor faaliyetleri durdurulmuştu. Yeni normal hayat düzeni kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor antrenmanlara belirli branşlarda başladı.

TEMASSIZ SPORLAR ANTRENMANLARA BAŞLADI

Kontrollü hayat kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile 1 Haziran'dan itibaren yakın temas içermeyen Halter, Geleneksel Okçuluk, Atıcılık branşlarında sosyal mesafeye uyularak ve gerekli önlemler alınarak antrenmanlara başlanmasına karar verildi.

MÜSABIK SPORCULAR ANTRENMANA

Kulüp tarafından alınan önlemler ile milli seviyede sporcuların antrenmanlara katılmalarına onay verildi. Antrenmanlarda sosyal mesafeye ve hijyene önem verilecek. Salon girişlerinde antrenörler tarafından belirlenen dışındaki sporcular içeri alınmayacak. Gerçekleştirilen antrenmana, alan büyüklüğüne göre belirlenen sayıda sporcu alınacak.

MİLLİ SPORCULAR GÜÇ ANTRENMANI YAPACALK

Büyükşehir Kağıtspor bünyesinde faaliyet gösteren Güreş, Judo, Karate, Tekvando gibi temasa dayalı branşlarda milli seviyede sporculara kendilerine belirlenen gün ve saatlerde güç antrenmanı yapmak üzere açık havada bulunan antrenman sahalarını kullanacaklar.

SPORCU VE ANTRENÖR DIŞINDA YASAK

Büyükşehir Kağıtspor'da alınan bir diğer önlem ise salonlara belirlenen saatlerde ve belirlenen sporcu ve antrenör dışında kimsenin girişine izin verilmeyecek. Her antrenmanın ardından kullanılan spor aletleri ve salon özel olarak dezenfekte edilecek.

ALT YAPI SPORCULARI UNUTULMADI

Alt yapıya verdiği önem sayesinde dünya şampiyonlarını yetiştiren Büyükşehir Kağıtspor alt yapı grupları için de özel program hazırladı. Program kapsamında sporcular gruplar halinde antrenörleri ile internet üzerinden yapılan canlı yayınlar ile uzaktan antrenmanlara başlayacaklar.

BAKANLIKTAN FEDERASYONLARDAN ONAY GELENE KADAR

Alt yapıda ve üst yapıda teknik ve taktik üzerine antrenmanlar Gençlik ve Spor Bakanlığından ve federasyonlardan yeni talimatlar gelene kadar sporcu sağlığını korumak için yapılmayacak.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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