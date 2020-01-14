Kağıtspor voleybolda durdurulamıyor
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Kağıtspor voleybolda durdurulamıyor

Bu sezon aldığı galibiyetler ile adından sıkça söz ettiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Voleybol takımı galibiyetlerinin arasına bir yenisi daha ekledi.

14.01.2020 11:46 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:47
Kağıtspor voleybolda durdurulamıyor

Erkekler 1. Ligi'nde mücadele eden ilimiz temsilcisi Büyükşehir , 9. maçında deplasmanda İnegöl Belediyespor ile karşılaştı. Mavi beyazlılar aldığı galibiyetle liderliğini sürdürmeyi başardı.

ÜST ÜSTE 3. GALİBİYET

Mücadelenin ilk setini kaybeden ekibimiz, sonraki 3 seti almasını bildi. Büyükşehir Kağıtspor mücadelenin setlerini 23-25, 25-27, 25-21 ve 21-25 kazandı. Lacivert Beyazlı temsilcimiz 13. maçında 11. galibiyetine imza attı.

LİDERLİĞİ SÜRDÜRDÜ

Lacivert Beyazlı temsilcimiz aldığı bu sonuçla yakın takipçisi TFL Altekma voleybol takımının üstünde lider olarak haftayı kapattı.

KONUK ALANYA BELEDİYE

Lacivert Beyazlılar haftaya grubun iddialı takımlarından Alanya Belediyeyi konuk edecek. Maç 15 Ocak Çarşamba günü Hasan Gemici Salonu'nda oynanacak ve saat 14.00'te başlayacak.

Kaynak: Bültenler
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