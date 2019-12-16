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Kağıtspor Voleybol Erkek Takımı'ndan önemli galibiyet

Kocaeli'yi Türkiye Erkek Voleybol 1. Ligi'nde temsil eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, evinde Milas Belediye'yi mağlup etti.

16.12.2019 16:13 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:18
Kağıtspor Voleybol Erkek Takımı'ndan önemli galibiyet

'yi Türkiye Erkek 1. Ligi'nde temsil eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi , evinde Milas Belediye'yi mağlup etti.


Türkiye Voleybol 1. Ligi'nde liderliğini sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Erkek Voleybol Takımı, Milas Belediye'yi konuk etti. Ligin iddialı ekiplerinden olan Milas Belediye karşısında mavi beyazlı takım, galip gelmeyi başardı. Kağıtspor, Muğla temsilcisini 3-2'lik skor ile geçmeyi başardı.


Kocaeli temsilcisi, 1. Lig'deki 11. hafta müsabakaları kapsamında 21 Aralık Cuma günü Hasan Gemici Salonu'nda saat 14.00'd3 'TFL Altekma' takımını ağırlayacak. Ligde Büyükşehir Belediye Kağıtspor erkek voleybol takımının ardından 2. sırada bulunan Altekma, mavi beyazlıların en önemli ve iddialı rakiplerinden biri olarak göze çarpıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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