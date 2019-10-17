Kağıtspor Voleybol A Takımı evinde ilk maçına çıkıyor

17.10.2019 11:16

KOCAELİ (İHA) – Büyükşehir Kağıtspor Voleybol A Takımı, Kocaeli'ndeki ilk maçını 19 Ekim Cumartesi günü yapacak.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü, amatör branşlarda gösterdiği faaliyetlere salon sporlarında da devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye Basketbol 2. Lig'inde mücadele eden Basketbol takımının yanı sıra 1. Ligde mücadele eden Voleybol A Takımı, 19 Ekim Cumartesi günü Hasan Gemici Spor Salonu'nda saat 14.00'da Jeopark Kula Belediye Spor karşısına çıkacak. Kocaeli'yi voleybolda temsil eden ve gençlere voleybol sporunu sevdirme amacı güden Büyükşehir Kağıtspor Voleybol A Takımı, yeni sezonda evinde oynayacağı ilk maçına 19 Ekim Cumartesi günü çıkacak. Hasan Gemici Spor Salonu'nda saat 14.00'da başlayacak maçta Kağıtspor Voleybol A Takımı, Jeopark Kula Belediye Spor ile mücadele edecek.



Türkiye Voleybol 1. Lig'de mücadele eden ve baş antrenör Adil Kemal Ok yönetiminde sezona hazırlanan Kağıtspor'un erkek voleybol takımı, bu hafta sonu Jeopark Kula Belediye Spor ile taraftarı önünde ilk karşılaşmasına çıkacak. Kağıtspor'un yöneticileri de bir açıklama yaparak, "Sezona iyi bir başlangıç yaptık. İzmir de oynadığımız ilk maçımızı kazandık. Bu hafta sonu kentimizi voleybolda temsil eden Voleybol A Takımını desteklemeye tüm sporseverlerimizi bekliyoruz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA