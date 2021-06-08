Kağıtspor'un güreşçileri milli takım yolunda
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Kağıtspor'un güreşçileri milli takım yolunda

Kağıtspor'un güreşçileri milli takım yolunda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un güreşçileri, katıldıkları milli takım seçmelerinden başarılar ile döndü.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un güreşçileri, katıldıkları milli takım seçmelerinden başarılar ile döndü.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından, uluslararası arenada mücadele edecek olan milli takıma sporcu seçmek amacıyla seçmeler yapıldı. İstanbul'da düzenlenen Büyükler Serbest Güreş Milli takım seçmelerine toplam 30 kulüpten 150 sporcu katıldı. Seçmelerde Büyükşehir Kağıtspor'un güreşçilerinden Abdülvasi Balta 79 kilogramda Türkiye şampiyonu oldu. Seçmelere davet edilen bir diğer Kağıtsporlu sporcu Zafer Dama ise 74 kilogramda Türkiye ikincisi olarak adını milli takıma yazdırmayı başardı. - KOCAELİ

Kağıtspor'un güreşçileri milli takım yolunda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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